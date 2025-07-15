Трамп дав Путіну два місяці: експерт пояснює, що це означає для України

Дональд Трамп та Володимир Путін. / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп фактично дав Кремлю зелене світло для дій в Україні, затягуючи з ухваленням рішень про передачу зброї.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, очікування надання нової військової допомоги з боку США не справдилися. Хоча раніше лунали сигнали від сенатора Ліндсі Грема та інсайдерів про те, що Вашингтон може ухвалити рішення найближчим часом, ситуація змінилася.

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“Учорашні заяви були дуже болючими. Багато хто сподівався, що Трамп надасть зброю, і скепсис почне зникати. Але, як виявилося, довіряти йому не варто. Він каже одне, а робить інше. Два місяці — це величезний проміжок, за який Путін зможе реалізувати будь-які свої плани”, — сказав Ступак.

На думку експерта, заява Трампа про відкладення рішень на 50–60 днів може бути інтерпретована як негласний дозвіл Кремлю продовжувати наступ.

“Фактично він сказав Путіну: роби, що вважаєш за потрібне, а потім, може, поговоримо. І, можливо, знову потягнемо час”, — наголосив він.

Окремо Ступак прокоментував аргумент щодо необхідності часу на підготовку українських військових до роботи з новими системами, зокрема Patriot. На його думку, це не є переконливою причиною для затримки поставок.

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“У нас уже є досвідчені бійці, які можуть навчати інших. Ми два роки працюємо з цими системами. Це не TAURUS, де справді потрібна довга підготовка. Рішення можна ухвалити просто зараз, але воно не ухвалюється”, — зазначив Ступак.

Він також звернув увагу на реакцію російських фондових ринків після заяв Трампа.

“Я бачив, як відреагували ринки: спочатку був скепсис, але коли стало зрозуміло, що все нормально — котирування зросли на 2–3%. Це чіткий сигнал. На жаль, Дональд Трамп знову грає на руку Росії”, — підсумував експерт.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що глибоко розчарований президентом Росії Володимиром Путіним. Він висунув ультиматум: якщо протягом 50 днів не буде укладено мирної угоди з Україною, Сполучені Штати запровадять вторинні санкції у вигляді 100-відсоткових тарифів проти ключових торговельних партнерів Росії.

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Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала скоротити цей термін, наголосивши, що кожен день затягування веде до нових жертв серед мирного населення України.