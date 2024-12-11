Трамп говорив Зеленському й Макрону, що хоче негайного припинення вогню в Україні та переговорів

Трамп, який неодноразово заявляв про бажання швидко завершити конфлікт, висловився за негайне припинення вогню та початок переговорів, але не уточнив, як саме бачить вирішення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом після виборів, щоб обговорити питання гарантій безпеки України в контексті можливого переговорного завершення війни з Росією.

Зустріч, організована президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, відбулася 7 грудня, повідомляє Reuters.

За даними джерел, Зеленський прагнув донести до Трампа важливість забезпечення гарантій безпеки для України в будь-якому сценарії мирного врегулювання. Трамп, який неодноразово заявляв про бажання швидко завершити конфлікт, висловився за негайне припинення вогню та початок переговорів, але не уточнив, як саме бачить вирішення війни.

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Під час 35-хвилинної зустрічі, що проходила без участі радників, Зеленський наголосив, що одного припинення вогню недостатньо.

“Путін може знову порушити угоди, як він робив це раніше, якщо не будуть надані належні гарантії безпеки”, – заявив представник Офісу президента України.

Джерела Reuters також повідомляють, що Трамп був відкритим до діалогу, поводився дружньо і більше слухав, ніж говорив. Проте, за словами близьких до переговорів осіб, команда Трампа досі не сформулювала чіткої позиції щодо врегулювання конфлікту та гарантій для України.

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В Києві зберігається невизначеність щодо майбутньої ролі США в підтримці України, особливо з огляду на наступ Росії на Донбасі та постійні атаки безпілотників на тилові міста.

“Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки, а також запрошенні до НАТО, щоб запобігти майбутнім російським вторгненням”, – зазначили в адміністрації Зеленського.

Зустріч трьох лідерів у Парижі стала важливим кроком у формуванні потенційного мирного плану, хоча багато деталей залишаються невизначеними, зазначають у виданні.

Нагадаємо, що лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України.