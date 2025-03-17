Трамп і Путін хочуть поділити Україну: аналітик Bild про те, що РФ хоче отримати від США

Рьопке певен, що Росію не влаштовують її попередні завоювання в Україні і Путін прагне більшого.

Майбутнє України може вирішитися у вівторок, 18 березня: президент США Трамп розмовлятиме з Путіним про землю та електростанцію.

Про це пише військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

За словами аналітика, Київ хоче швидкого закінчення бойових дій, натомість Москва прагне просунутися якнайдалі до укладення перемир'я. Путін хоче назавжди відколоти та захопити частини України – щоб у майбутньому мати ще вигідніші позиції для нових атак.

"Я поговорю з президентом Путіним у вівторок. Ми говоритимемо про землю. Ми говоритимемо про електростанції. Ми розділимо певні активи", – нагадує журналіст слова Трампа.

Що Путін хоче отримати від Трампа і скільки ще землі він збирається відібрати в України?

Рьопке певен, що Росію не влаштовують її попередні завоювання в Україні. Хоча Кремль зараз окуповує 20 відсотків території України, Путін хоче більше. У вересні 2022 року російський диктатор оголосив про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Проте Росія не в змозі захопити всю територію військовими методами. Тому зараз Путін йде в обхід — веде переговори з Трампом, щоб дипломатичним шляхом змусити Україну поступитися територією. Однак Київ уже зробив це "червоною лінією" і заявив, що не хоче відходити без бою.

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Журналіст нагадує, що Україна досі контролює адміністративні центри Запорізької та Херсонської областей, в яких мешкає майже мільйон людей. На Донеччині також залишаються великі міста під контролем України.

Після поспішної анексії територій Путіним ці регіони були "включені" до російської конституції. Тому диктатор продовжує наполягати на отриманні територій.

"Путін хоче забрати в України більшу частину її природних ресурсів, а також утримати під своїм контролем найбільшу АЕС Європи у Запоріжжі, яка вже перебуває в руках Росії", – каже Рьопке.

Крім того, він зауважує, що у разі територіальних поступок з боку Києва російські війська опиняться просто "біля воріт" міста-мільйонника Дніпро та інших регіонів центральної України.

"Для України підписання такої угоди може становити загрозу існуванню", – підсумував Юліан Рьопке.

Раніше ми писали, як Трамп дотискатиме Путіна та чи не змусять Україну до чергових поступок.

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