Французькі військові

План розміщення європейських миротворців в Україні у випадку досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою стикається з головною перепоною — скепсисом серед виборців у країнах Європи.

Про це повідомляє Clash Report.

За даними видання, значна частина європейців виступає проти будь-якого залучення військових контингентів, що може поставити їх під ризик. Найбільш виражені такі настрої в країнах Східної Європи, які прагнуть зосередитися на захисті власних кордонів, а також у Німеччині та Італії, де велику роль відіграє історична пам’ять про Другу світову війну.

Німеччина

Опитування, проведене компанією Insa минулого тижня, показало, що 56% німців не підтримують відправлення бундесверу в Україну — більше, ніж навесні цього року.

“Я побоююся, що армія може не впоратися з таким завданням і залишить нас без захисту вдома”, — сказав 28-річний Леонард Вольтерс, один із респондентів.

Франція

У країні, яка вважається одним із головних прихильників ідеї миротворчої місії, підтримка залежить від умов. Згідно з опитуванням Elabe у березні, 67% французів погоджуються на участь військових у разі досягнення Києвом і Москвою остаточної мирної угоди. Водночас без такого документа 68% виступають проти.

“Якщо ми в Україні, щоб відновлювати — це добре. Але якщо мета лише посилити сумніви чи підтримати війну, то в цьому немає сенсу”, — вважає Ніколя Дегаж із Парижа.

Велика Британія

Британці в більшості підтримують залучення військових у мирні переговори, але не хочуть провокувати відкрите протистояння з Росією.

Польща

Варшава окреслила “червону лінію”: її війська не братимуть участі в місії, щоб уникнути ризику ескалації, яка може перекинутися на територію Польщі. За опитуванням United Surveys у березні, 58,5% поляків категорично проти відправлення військових в Україну, ще 28% відповіли, що робити цього “ймовірно, не слід”.

Ключова роль США

Європейські чиновники визнають, що громадську думку складно переконати без чіткої заяви Вашингтона про підтримку. Наразі немає ясності, чи готові США гарантувати участь у такій місії.

Разом з тим низка європейських лідерів наголошує: присутність миротворців в Україні є критичною для безпеки Європи. Вони попереджають, що у випадку падіння Києва Росія може розширити агресію на інші регіони. На їхню думку, саме наземна місія засвідчить рішучість Європи підтримувати Україну, поки Вашингтон зважує можливі гарантії безпеки.

Крім того, взяти участь у розгортанні миротворчого контингенту в Україні може Китай. Проте, це викликало неоднозначну реакцію в європейських колах.