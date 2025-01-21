Трамп назвав кількість ліквідованих окупантів і загиблих військових ЗСУ на війні

Президент США не відповів на запитання про те, як довго ще триватиме війна в Україні.

Протягом повномасштабної війни агресорка Росія втратила понад мільйон військових, а Україна нібито - своєю чергою – 700 тисяч.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, сидячи в Овальному кабінеті, передає Politico.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме розпочата РФ війна в Україні. Очільник Білого дому заявив: "більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки".

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", - висловився Трамп.

Нагадаємо, радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц. Він назвав події на українському фронті "окопною війною часів Першої світової" та "м'ясорубкою людей", а також заявив, чи готовий Зеленський до переговорів.

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