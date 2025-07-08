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- Війна
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Трамп не хоче витрачати гроші на допомогу Україні, але змушений це робити: The Economist пояснив причину
Президент США Дональд Трамп несподівано скасував зупинку військової допомоги Україні. Експерти пояснюють, чому він пішов на поступки, попри небажання витрачати кошти.
Попри власні сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України, президент США Дональд Трамп несподівано скасував рішення про призупинення військової допомоги. Про це він заявив 7 липня під час вечері у Білому домі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявивши: “Ми маємо це зробити. Вони повинні мати можливість захистити себе”. Уже за кілька годин Пентагон підтвердив нову поставку зброї.
Про це пише The Economist.
Що сталося з “паузою” в допомозі
Раніше оборонне відомство на чолі з міністром Пітом Гегсетом оголосило про “стандартну перевірку” обсягів військової допомоги. Заступник міністра оборони Елбрідж Колбі просував ідею зменшення підтримки України заради концентрації ресурсів в Азії. У Пентагоні публічно пояснювали зупинку необхідністю захисту власних запасів. Але, як пише The Economist, у випадку з Україною це радше було політичне рішення — зброя надходила з нових виробничих ліній, а не з резервів армії США.
На тлі цього контрастує підтримка Ізраїлю, який під час нещодавнього 12-денного конфлікту з Іраном отримував ППО без затримок. Це викликало обурення серед демократів, які назвали заяви Пентагону оманливими.
Внутрішній конфлікт і несподіване втручання Трампа
Відомо, що президент Трамп сам дізнався про припинення постачання під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 4 липня. Це поставило його у невигідне становище перед союзниками. Як пише The Economist, рішення скасувати паузу — не прояв стратегії, а імпульсивна реакція глави держави, який не хоче допустити падіння України під час власного президентства.
Хоча Трамп неодноразово висловлював симпатії до Путіна і досі мріє про “велику угоду” з Кремлем, він визнав, що “розчарований” небажанням Росії припинити війну.
Що це означає для України
Відновлення допомоги — радше виняток із загального тренду. Попри обіцянки, адміністрація Трампа не взяла на себе нових зобов’язань щодо озброєння. Раніше схвалені Конгресом десятки мільярдів доларів залишаються не розподіленими. У нещодавно підписаному президентом податковому законі взагалі не передбачено фінансування України.
Бюджет на 2026 рік, запропонований Трампом, також передбачає скорочення статей, що стосуються допомоги Києву.
Між двома лініями: допомагати чи зупинити
Нинішнє рішення виглядає як компроміс: Трамп не хоче витрачати більше на війну, але й не готовий допустити поразку України, яка може обернутися стратегічною катастрофою для США. Втрата Києва стане для Трампа пониженням престижу, співмірним або навіть гіршим за вихід Байдена з Афганістану.
Наразі США залишаються коливатися між рефлексами ізоляціонізму та усвідомленням геополітичної відповідальності. І цей баланс — хиткий як ніколи.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони.