Трамп не хоче витрачати гроші на допомогу Україні, але змушений це робити: The Economist пояснив причину

Трамп не хоче витрачати гроші на допомогу Україні, але змушений. / © ТСН.ua

Реклама

Попри власні сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України, президент США Дональд Трамп несподівано скасував рішення про призупинення військової допомоги. Про це він заявив 7 липня під час вечері у Білому домі з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявивши: “Ми маємо це зробити. Вони повинні мати можливість захистити себе”. Уже за кілька годин Пентагон підтвердив нову поставку зброї.

Про це пише The Economist.

Що сталося з “паузою” в допомозі

Раніше оборонне відомство на чолі з міністром Пітом Гегсетом оголосило про “стандартну перевірку” обсягів військової допомоги. Заступник міністра оборони Елбрідж Колбі просував ідею зменшення підтримки України заради концентрації ресурсів в Азії. У Пентагоні публічно пояснювали зупинку необхідністю захисту власних запасів. Але, як пише The Economist, у випадку з Україною це радше було політичне рішення — зброя надходила з нових виробничих ліній, а не з резервів армії США.

Реклама

На тлі цього контрастує підтримка Ізраїлю, який під час нещодавнього 12-денного конфлікту з Іраном отримував ППО без затримок. Це викликало обурення серед демократів, які назвали заяви Пентагону оманливими.

Внутрішній конфлікт і несподіване втручання Трампа

Відомо, що президент Трамп сам дізнався про припинення постачання під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 4 липня. Це поставило його у невигідне становище перед союзниками. Як пише The Economist, рішення скасувати паузу — не прояв стратегії, а імпульсивна реакція глави держави, який не хоче допустити падіння України під час власного президентства.

Хоча Трамп неодноразово висловлював симпатії до Путіна і досі мріє про “велику угоду” з Кремлем, він визнав, що “розчарований” небажанням Росії припинити війну.

Що це означає для України

Відновлення допомоги — радше виняток із загального тренду. Попри обіцянки, адміністрація Трампа не взяла на себе нових зобов’язань щодо озброєння. Раніше схвалені Конгресом десятки мільярдів доларів залишаються не розподіленими. У нещодавно підписаному президентом податковому законі взагалі не передбачено фінансування України.

Реклама

Бюджет на 2026 рік, запропонований Трампом, також передбачає скорочення статей, що стосуються допомоги Києву.

Між двома лініями: допомагати чи зупинити

Нинішнє рішення виглядає як компроміс: Трамп не хоче витрачати більше на війну, але й не готовий допустити поразку України, яка може обернутися стратегічною катастрофою для США. Втрата Києва стане для Трампа пониженням престижу, співмірним або навіть гіршим за вихід Байдена з Афганістану.

Наразі США залишаються коливатися між рефлексами ізоляціонізму та усвідомленням геополітичної відповідальності. І цей баланс — хиткий як ніколи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони.

Реклама