Трамп отримав похвалу від Путіна та дуже зрадів: "Мені подобається, що він це сказав"

Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за добу, якщо стане президентом.

Колишній президент США Дональд Трамп оцінив похвалу російського диктатора Путіна про його “бажання завершити війну в Україні за 24 години”.

Про це пише Politico.

Як стало відомо, Трамп нещодавно дав інтерв’ю журналістці NBC Крістен Волкер, під час якого вона процитувала слова Путіна щодо війни в Україні та бажання експрезидента США закінчити її за “24 години”.

“Ми точно чуємо, як містер Трамп заявляє про здатність розв'язати всі гострі питання за кілька днів, включно з українською кризою. Це не може не тішити”, - процитувала Путіна журналістка.

На що Трамп зрадів та оцінив похвалу диктатора Путіна, який розв’язав кровопролитну війну проти України.

“Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає, що я говорю правильно”, - заявив Трамп журналістці.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його переоберуть 2024 року, то він закінчить війну в Україні за добу.

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