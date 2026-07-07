Трамп почав краще ставитися до України: Буданов пояснив, що змінилося

Кирило Буданов

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Президент США Дональд Трамп почав позитивніше відгукуватися про Україну, оскільки поважає тих, хто перемагає.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в ексклюзивному інтерв’ю РБК-Україна.

“Все дуже легко. Всі у світі люблять переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає. І всерйоз до них не ставиться. Трамп однозначно любить переможців. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс. Не те, що показувати — мати її насправді”, — сказав Буданов.

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За його словами, саме реальні успіхи можуть дати Україні шанс утримати прихильність партнерів.

Буданов наголосив, що така прихильність важлива не як символічний жест, а як конкретні рішення та дії на підтримку України.

Він додав, що зараз усі працюють саме на перемогу. Водночас, за словами Буданова, те, якою вона буде, залежить передусім від самої України.

Для справжньої перемоги Україні потрібні союзники, партнери та друзі, однак за їхню підтримку також потрібно боротися.

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“З тими, хто виграє, всі хочуть мати справу. З тими, хто перемог не має, ніхто не хоче бути поряд”, — підсумував Буданов.

Раніше повідомлялося, що попри перемогу Дональда Трампа на виборах у США, яка спочатку викликала ейфорію серед російських радикальних кіл, розрахунки на швидке послаблення України не справдилися.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін заявив, що під час саміту в Анкориджі не було жодних офіційних домовленостей щодо війни в Україні.

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