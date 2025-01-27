Трамп погрожує Путіну, а диктатор відповідає лестощами: у NYT пояснили сигнали політиків

Президент США Дональд Трамп погрожує російському диктатору, а Володимир Путін відповідає йому лестощами. Але в їхньому змаганні є помітні сигнали, включаючи відновлення дискусії про контроль над ядерними озброєннями.

Про це написали у NYT.

Чого хочуть Трамп і Путін

Відомо, що Трамп був надзвичайно різкий у своїй риториці минулого тижня, заявивши, що Путін "знищує Росію", і пригрозив санкціями та митами країні, якщо вона не сяде за стіл переговорів. Досить порожня загроза, зазначають аналітики, враховуючи крихітний обсяг торгівлі між США та Росією.

Путін відповів лестощами, погодившись з Трампом, що Росія не вторглася б в Україну, якби він був президентом три роки тому. Він повторив, що готовий сісти та вести переговори про долю Європи "наддержава зі наддержавою, лідер із лідером".

"Готуючи ґрунт для цієї першої розмови, вони посилають сигнали про те, що хочуть вести переговори не лише щодо України — війни, яка, за словами Путіна, є лише однією з арен, на яких Захід веде свою власну боротьбу проти Росії", — йдеться у матеріалі.

Як пишуть у виданні, для політики важливим є питання відносин між Москвою і Вашингтоном. Найімовірніше, йтиметься і про відновлення переговорів щодо ядерної зброї. Річ у тім, що основний договір, який обмежує арсенали обох країн, спливає майже через рік. Після цього вони будуть вільні вести таку гонку озброєнь, якої світ не бачив з часів Холодної війни.

"Останні переговори щодо контролю над озброєннями були завершені незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. З того часу пан Путін стверджував, що будь-які переговори щодо обмеження ядерних озброєнь мають також охоплювати війну в Україні. Адміністрація Байдена відмовилася змішувати ці два питання, побоюючись, що справжньою метою Путіна було обміняти обмеження на свій ядерний арсенал на територію, яку він захопив в Україні, та інші поступки", - пояснили аналітики.

Однак пан Трамп, схоже, відкритий для ширших переговорів. А це саме те, чого хотів би Путін, що може дозволити йому піти на цей компроміс.

Незрозуміло, які довгострокові гарантії безпеки пан Трамп готовий запропонувати президенту Володимиру Зеленському, який, як він останніми днями наполягав, мав укласти угоду з Путіним і уникнути руйнівної війни.

"Пан Трамп явно хоче зарекомендувати себе як миротворця: у свій перший термін він заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, і що припинення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни зміцнить його аргументи. Він, здається, не стурбований наданням Україні суттєвої ролі у цьому процесі, на відміну від колишнього президента Джо Байдена, чиєю мантрою було "Нічого про Україну без України", — зазначили у NYT.

На думку Стівена Сестановіча, експерта із російських та євразійських досліджень у Раді з міжнародних відносин та колишній співробітник Держдепартаменту, незважаючи на всі ці бурхливі обміни думками, Путін найбільше хоче почути, що угода Росія та США укладуть самостійно.

Кіт Келлог, відставний генерал, якому у свої 80 років пан Трамп доручив розпочати переговори, наполягає, що ключовим моментом буде економіка, а не втрати.

"Коли ви дивитесь на Путіна, ви не можете просто сказати: "Ну, припиніть вбивати", тому що, чесно кажучи, це не їхній менталітет". Пан Трамп підходить до війни інакше: він розглядає економіку як частину цієї війни. І він зосередиться на обмеженні нафтових доходів Росії", — сказав він.

Також наголошується, що:

Глава РФ впевнений у своїй позиції на фронті в Україні попри величезні втрати, і він намагається продемонструвати Трампу вичікувальну позицію. Цілі Росії не змінилися, і хоча вона готова до переговорів про припинення війни, вона зробить це лише на своїх умовах;

Путін вимагатиме збереження приблизно 20 відсотків території України, які зараз контролює Росія, а також угоди, яка виключає членство України в НАТО і обмежує розмір її збройних сил;

Диктатор чітко дав зрозуміти, що він готовий взаємодіяти з паном Трампом і, у більш широкому сенсі, зі Сполученими Штатами після трьох років дипломатичної ізоляції з боку адміністрації Байдена;

Минулого тижня російський президент двічі щосили намагався хвалити Трампа, а це перевірений метод завоювати його прихильність.

"Нам, напевно, краще зустрітися і, виходячи з сьогоднішніх реалій, спокійно поговорити по всіх напрямках, які цікавлять і США, і Росію", - сказав Путін. Він відмахнувся від санкційних загроз пана Трампа, назвавши його "розумним» та "прагматичним», і заговорив мовою пана Трампа, заявивши, що вибори 2020 року в нього "вкрадені", - йдеться у матеріалі.

Запрошення Путіна на "широкі переговори", мабуть, підкреслило його оптимізм щодо Трампа, всупереч жорстким словам лідера США на адресу Росії минулого тижня і тому факту, що президент ввів низку нових санкцій проти Росії під час свого першого президентського терміну.

Минулого тижня пан Трамп також розкритикував президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив його в недосягненні угоди з Путіним, яка могла б запобігти війні.

"Я міг би легко укласти цю угоду, але Зеленський вирішив, що "я хочу боротися"", - сказав Трамп.

Він дав зрозуміти, пишуть журналісти, що його не цікавить підхід пана Байдена, який полягає в підтримці України стільки часу, скільки необхідно. Проте своєю жорсткою риторикою на адресу Путіна минулого тижня він, можливо, намагається показати, що він "не слабак" для російського лідера, одночасно готуючись до того, що йому не вдасться вмовити Путіна укласти угоду, яка влаштує всі сторони.

"Щоб вивести Путіна з рівноваги, Трамп має показати йому, що угода можлива лише в тому випадку, якщо вона буде вигідна Україні та нашим союзникам", — заявив Сестанович.

Дарма що пан Путін вітає переговори з Трампом, російські офіційні особи не відмовляються від свого спільного послання про Сполучені Штати як про шкідливу силу. Це одна з ознак того, що Кремль підстраховується на випадок, якщо переговори з Трампом пройдуть невдало.

Колишня заступниця держсекретаря Венді Шерман попереджає: якщо переговори з Росією розпочнуться, адміністрація Трампа має бути готовою.

"Путін захоче того, про що він завжди говорив: якнайбільше території, жодної України в НАТО, жодної західної ядерної зброї в Європі, яка могла б бути націлена на Росію. З огляду на це вона робить ставку на те, що фактичні переговори про продовження нового договору СНО ймовірно, перебувають в самому низу його списку", — зауважила Шерман.

Раніше йшлося про те, що санкційний тиск на РФ з боку Трампа може стати ключем до миру, тоді як інші сумніваються в ефективності цього підходу.

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