Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня: політична мета чи мирна ініціатива

Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня.

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Президент США Дональд Трамп намагається досягти домовленості щодо припинення вогню в Україні до Великодня. Для Трампа важливо продемонструвати успіх у перші 100 днів свого президентства, тож символічна дата має додаткове значення.

Таку думку висловив український дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

"Для нього це важлива внутрішньополітична історія. Якщо він зможе вийти і сказати: "Я турбувався про мир, і я досяг результату. Підтримуйте мене і далі", — каже Клімкін.

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Крім того, символічним дедлайном може стати і 9 травня — 80-та річниця завершення Другої світової війни, яка є знаковою датою для Кремля. На думку аналітиків, ці події формують тиск на переговорний процес з обох боків.

Клімкін зазначає: навіть якщо домовленість буде досягнута, вона не стане остаточним завершенням війни, а лише "важливою віхою" для чинного президента США.

Раніше повідомлялось, що американські чиновники сподіваються домогтися перемир’я між Росією та Україною в перші 100 днів після повернення Дональда Трампа до влади.