ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня: політична мета чи мирна ініціатива

Дональд Трамп прагне завершити війну до Великодня, адже це має для нього важливе символічне значення.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня: політична мета чи мирна ініціатива

Трамп прагне припинити вогонь в Україні до Великодня.

Президент США Дональд Трамп намагається досягти домовленості щодо припинення вогню в Україні до Великодня. Для Трампа важливо продемонструвати успіх у перші 100 днів свого президентства, тож символічна дата має додаткове значення.

Таку думку висловив український дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

"Для нього це важлива внутрішньополітична історія. Якщо він зможе вийти і сказати: "Я турбувався про мир, і я досяг результату. Підтримуйте мене і далі", — каже Клімкін.

Крім того, символічним дедлайном може стати і 9 травня — 80-та річниця завершення Другої світової війни, яка є знаковою датою для Кремля. На думку аналітиків, ці події формують тиск на переговорний процес з обох боків.

Клімкін зазначає: навіть якщо домовленість буде досягнута, вона не стане остаточним завершенням війни, а лише "важливою віхою" для чинного президента США.

Раніше повідомлялось, що американські чиновники сподіваються домогтися перемир’я між Росією та Україною в перші 100 днів після повернення Дональда Трампа до влади.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie