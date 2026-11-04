Трамп, Путін і Сі Цзіньпін за одним столом: Китай зробив заяву про можливу безпрецедентну зустріч

Дональд Трамп, Володимир Путін, Сі Цзіньпін / © ТСН

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Китай веде переговори зі США та Росією щодо можливої тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у листопаді. Такий саміт став би безпрецедентною зустріччю лідерів трьох ядерних держав у сучасній історії.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу в Пекіні, пише Bloomberg.

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«Китай підтримує зв'язок із відповідними сторонами щодо потенційної зустрічі китайського, російського та американського лідерів», — повідомила вона, відповідаючи на запитання про можливі переговори в Шеньчжені.

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Раніше і президент США Дональд Трамп, і російський диктатор Володимир Путін публічно висловлювали зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС.

Що може означати зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Путін запропонував Трампу провести тристоронній саміт за участю Сі Цзіньпіна під час телефонної розмови 9 жовтня.

19 жовтня держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорювали. Водночас у МЗС Китаю тоді заявляли, що не мають інформації про відповідний саміт.

Згодом Трамп заявив, що погодився б зустрітися з Путіним і Сі навіть без участі Зеленського, наголосивши на прагненні завершити війну.

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Можливість переговорів трьох держав без України викликає занепокоєння щодо обговорення її майбутнього без участі Києва. Президент України Володимир Зеленський застеріг від формату, який міг би перетворитися на спробу нового розподілу сфер впливу.

«Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка — на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну», — сказав Зеленський.

Потенційні переговори можуть стати важливим дипломатичним кроком для Росії, яка намагається подолати міжнародну ізоляцію після повномасштабного вторгнення в Україну.

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