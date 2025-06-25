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- Війна
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Трамп розповів про зустріч з Зеленським і анонсував нову розмову з Путіним
Трамп розповів про свою зустріч з президентом Зеленським і похвалив, що той був «дуже приємним».
Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню на зустрічі із Володимиром Зеленським.
Про це глава Білого дому сказав на пресконференції під час саміту НАТО в Гаазі
«Я просто хотів побачити, як у нього справи», — сказав Трамп.
Трамп визнав, що у них із Зеленським були «складні часи», але похвалив українського президента, що під час зустрічі він був «приємним».
«Він був дуже приємним, насправді. Знаєте, у нас були трішки важкі часи. Він не міг бути приємнішим. Я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося, справді. Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути кращим, насправді. Але я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося», — сказав глава Білого дому.
Трамп анонсував, що збирається поговорити з Володимиром Путіним, «щоб подивитися, чи зможемо ми це закінчити».
«Я знаю одне: він (Путін — Ред.) хотів би врегулювати ситуацію. Він хотів би вибратися з цієї ситуації, для нього це суцільний безлад», — вважає американський президент.
Крім того, він стверджує, що минулого тижня на фронті загинули «близько 7000 молодих солдатів» з обох сторін.
«У мене була гарна зустріч із Зеленським. І в мене було багато гарних зустрічей. У нас було багато гарних зустрічей з багатьма людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде сміливу битву. Це важка битва, так», — розмірковує Трамп.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї сьогоднішньої зустрічі з Дональдом Трампом у межах саміту НАТО у Гаазі.
Раніше під час цього виступу Дональд Трамп також висловив сподівання, що «жахлива ситуація з Росією та Україною» буде вирішена.