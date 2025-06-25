Трамп розповів про зустріч з Зеленським і анонсував нову розмову з Путіним

Президент Дональд Трамп виступає під час прес-конференції на саміті НАТО в Гаазі, Нідерланди / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню на зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це глава Білого дому сказав на пресконференції під час саміту НАТО в Гаазі

«Я просто хотів побачити, як у нього справи», — сказав Трамп.

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Трамп визнав, що у них із Зеленським були «складні часи», але похвалив українського президента, що під час зустрічі він був «приємним».

«Він був дуже приємним, насправді. Знаєте, у нас були трішки важкі часи. Він не міг бути приємнішим. Я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося, справді. Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути кращим, насправді. Але я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося», — сказав глава Білого дому.

Трамп анонсував, що збирається поговорити з Володимиром Путіним, «щоб подивитися, чи зможемо ми це закінчити».

«Я знаю одне: він (Путін — Ред.) хотів би врегулювати ситуацію. Він хотів би вибратися з цієї ситуації, для нього це суцільний безлад», — вважає американський президент.

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Крім того, він стверджує, що минулого тижня на фронті загинули «близько 7000 молодих солдатів» з обох сторін.

«У мене була гарна зустріч із Зеленським. І в мене було багато гарних зустрічей. У нас було багато гарних зустрічей з багатьма людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде сміливу битву. Це важка битва, так», — розмірковує Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї сьогоднішньої зустрічі з Дональдом Трампом у межах саміту НАТО у Гаазі.

Раніше під час цього виступу Дональд Трамп також висловив сподівання, що «жахлива ситуація з Росією та Україною» буде вирішена.

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