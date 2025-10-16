Трамп вагається з Tomahawk для України: що заважає змінити перебіг війни

Tomahawk / © Вікіпедія

Реклама

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk із дальністю до 2500 км, але численні перешкоди, від браку пускових установок до російських ППО, ускладнюють їх вплив на війну.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Крилаті ракети Tomahawk, які десятиліттями були ключовою зброєю США, можуть вражати цілі на відстані 1600–2500 км, дозволяючи Україні атакувати об’єкти вглиб Росії. Проте аналітики зазначають, що для зміни ходу війни потрібні великі кількості ракет і дозвіл США на удари по російській території.

Реклама

Головні перешкоди для передавання

Вразливість до ППО. Ракети Tomahawk можуть бути перехоплені російськими системами протиповітряної оборони.

Брак пускових установок. Tomahawk зазвичай запускають із кораблів чи підводних човнів, але Україні потрібні наземні системи, як Typhon, яких у США обмежена кількість через їх використання в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю. Альтернативою є адаптовані установки, наприклад, Mk-41 або від Oshkosh Defense, але їх розгортання потребує часу.

Навчання та розвідка. Доставка, навчання українських військових і надання розвідданих для наведення ракет займуть місяці. Це забезпечить США контроль над цілями, знижуючи ризик ударів по чутливих об’єктах Росії, як зазначив Том Карако, директор проєкту з протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Реакція Кремля. Москва виступає проти передачі Tomahawk, попереджаючи про ескалацію війни, що викликає обережність у Білому домі щодо можливих наслідків.

Потенційний вплив

Прихильники передачі ракет вважають, що це може спонукати інші західні країни надати Україні більше далекобійних систем. Водночас залежність від американської розвідки та навчання обмежить автономність України у використанні Tomahawk, що може зменшити ризик ескалації, але ускладнить швидке розгортання.

Раніше повідомлялось, що рішення Дональда Трампа про ракети Tomahawk для України і посилить ЗСУ, і натисне на Німеччину щодо передавання ракет Taurus.