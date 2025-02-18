Трамп відповів, як ставиться до ідеї відправити європейських миротворців в Україну

Водночас він зазначив, шо "США дуже далеко", тому про відправлення американських військ не йдеться.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відправлення європейських миротворців до України після укладення мирної угоди з РФ.

Про це голова Білого дому сказав у сьогоднішній розмові з журналістами.

"Якщо вони захочуть - це чудово. Я за це. Я знаю, що Франція про це згадувала, інші теж говорили. Британія теж про це говорила", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує він розміщення військ європейських країн в Україні, якщо буде укладена мирна угода.

Водночас він зазначив, шо "США дуже далеко", тому про відправлення американських військ не йдеться.

"Про це ми зараз говоримо - мир. У нас має бути або припинення вогню, або сам мир. І ми прагнемо досягти обох. Почнемо з припинення вогню. І якщо вони захочуть (відправлення миротворців, — Ред.) — Франція була готова, і я вважаю це гарним жестом", — каже Трамп.

Раніше журналістка видання Fox News повідомила, що Путін хоче, щоб на виборах в Україні перемогла його маріонетка, а Трамп нібито не проти.

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