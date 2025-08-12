Трамп винагородив Путіна: експерт пояснив, чому зустріч на Алясці грає на користь РФ

Трамп і Путін / © Getty Images

Президент РФ досяг великої перемоги, домовившись про зустріч з очільником Штатів на американській землі. Щобільше, Трамп винагородив Путіна, відмовившись від термінів, які сам встановив.

Про це заявив старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс в ефірі CNN Türk.

«Це видається найрішучішим відступом від дедлайну, встановленого Трампом. Замість того, щоб нав’язувати будь-які труднощі, виконувати будь-які свої погрози, він, схоже, винагородив Путіна таким надзвичайним чином, погодившись на саміт», — сказав Найджел Гулд-Девіс.

Також експерт прокоментував вибір місця проведення зустрічі. Річ у тім, що Аляска — ре позбавлена глибокого символізму. І ця локація грає лише на користь РФ, дозволяючи кремлівському диктатору надіслати главі США дуже чіткий сигнал щодо територій.

«Путін може легко висловити Трампу цю позицію: „Колись ця територія була наша, та ми віддали її вам. Тож тепер Україна, яка раніше мала таку то територію, тепер повинна віддати її нам“, — пояснив Гулд-Девіс.

Експерт констатував, що Путін, на жаль, вже досяг великої перемоги.

«На цей момент зрозуміло лише те, що Путін вже домігся великої перемоги, забезпечивши проведення саміту зі Сполученими Штатами на американській землі. І це те, над чим він буде дуже наполегливо працювати, щоб максимально використати це наступного тижня.

Крім цього, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії висловив занепокоєння через бездіяльність Європи.

“Ще одне питання: де в усьому цьому Європа? Європа має бути стривожена і фактично вражена цим останнім поворотом подій”, — завершив Найджел Гулд-Девіс.

Нагадаємо, у США поспіхом готуються до зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним. Як відомо, вона має відбутись цієї п’ятниці, 15 серпня, на Алясці.

«Станом на понеділок місце проведення саміту ще не оголошено. Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президенти Сполучених Штатів та Росії», — йдеться в повідомленні CNN.

Інша група посадовців адміністрації працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів. На думку Трампа, вона може призвести до значного прогресу у припиненні російської війни в Україні. Телеканал додає, що за чотири дні до цієї знакової зустрічі американські чиновники поспішають узгодити деталі саміту, враховуючи, що логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними.