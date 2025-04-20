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- Війна
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Трамп заявив про можливий мир між Україною та Росією "вже наступного тижня"
Він зазначив, що після укладення перемир’я “обидві сторони” зможуть вести із Сполученими Штатами “великий бізнес”.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення миру між Україною та Росією.
На своїй сторінці у Truth Social Трамп висловив сподівання, що сторони досягнуть угоди "вже наступного тижня".
"Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди наступного тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають, і запрацюють", — зазначив Трамп.
Раніше повідомлялось, що США вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне, і підтримують пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження “великоднього перемир’я” на 30 днів.