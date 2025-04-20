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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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431
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Трамп заявив про можливий мир між Україною та Росією "вже наступного тижня"

Він зазначив, що після укладення перемир’я “обидві сторони” зможуть вести із Сполученими Штатами “великий бізнес”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення миру між Україною та Росією.

На своїй сторінці у Truth Social Трамп висловив сподівання, що сторони досягнуть угоди "вже наступного тижня".

Пост Трампа у Truth Social. / © Фото з соціальних мереж

Пост Трампа у Truth Social. / © Фото з соціальних мереж

"Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди наступного тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають, і запрацюють", — зазначив Трамп.

Раніше повідомлялось, що США вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне, і підтримують пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження “великоднього перемир’я” на 30 днів.

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