Трамп заявив про можливий мир між Україною та Росією "вже наступного тижня"

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення миру між Україною та Росією.

На своїй сторінці у Truth Social Трамп висловив сподівання, що сторони досягнуть угоди "вже наступного тижня".

Пост Трампа у Truth Social. / © Фото з соціальних мереж

"Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди наступного тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають, і запрацюють", — зазначив Трамп.

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Раніше повідомлялось, що США вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне, і підтримують пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження “великоднього перемир’я” на 30 днів.