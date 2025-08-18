ТСН у соціальних мережах

Війна
908
1 хв

Трамп заявив, що Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України

Дональд Трамп також запропонував провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України.

Про це він заявив під час брифінгу з європейськими лідерами у Білому домі.

“Я вважаю, що президент Путін погодився з тим, що Росія прийме гарантії безпеки для України, зробивши дуже важливий крок”, — сказав Трамп під час виступу.

Він також наголосив, що значну частину зобов’язань у цьому питанні візьмуть на себе європейські партнери.

“Ми збираємося допомогти їм, і ми збираємося зробити це дуже безпечним”, — зазначив він.

Крім того, Трамп повторив свою ідею щодо проведення тристоронньої зустрічі за участі себе, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Трамп завершив переговори з Володимиром Зеленським. Президент України назвав успішними переговори із Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами.

