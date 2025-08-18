- Дата публікації
Трамп заявив, що Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України
Дональд Трамп також запропонував провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України.
Про це він заявив під час брифінгу з європейськими лідерами у Білому домі.
“Я вважаю, що президент Путін погодився з тим, що Росія прийме гарантії безпеки для України, зробивши дуже важливий крок”, — сказав Трамп під час виступу.
Він також наголосив, що значну частину зобов’язань у цьому питанні візьмуть на себе європейські партнери.
“Ми збираємося допомогти їм, і ми збираємося зробити це дуже безпечним”, — зазначив він.
Крім того, Трамп повторив свою ідею щодо проведення тристоронньої зустрічі за участі себе, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо, Трамп завершив переговори з Володимиром Зеленським. Президент України назвав успішними переговори із Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами.