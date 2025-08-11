- Дата публікації
Трамп заявив, що РФ не захопила Київ, бо "наступала полями": у Мережі відповіли ефектним відео
Навіть у західних ЗМІ не стримались і вказали Трампу на кричущу помилку в його заяві, що російські війська нібито могли б захопити Київ за 4 години 2022 року.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито у лютому 2022 року російські окупанти могли б захопити Київ за 4 години, але не зробили цього, бо «рухалися сільськогосподарськими угіддями». Таке рішення, за словами Трампа, ухвалив один російський генерал, якого могла спіткати сумна доля.
ЗМІ, зокрема й західні, одразу нагадали президенту США про хибність його слів. Якраз у лютому 2022 року окупанти наступали трасою, де їх нищили ЗСУ з артилерії і «байрактарів».
На відео — траса М01 поблизу села Скибин у напрямку столиці в перші дні війни.
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні.
Він заявив, що не збирається самостійно укладати мирну угоду, але хоче посадити Путіна і Зеленського «в одну кімнату».