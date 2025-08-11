Трамп заявив, що РФ не захопила Київ, бо "наступала полями": у Мережі відповіли ефектним відео

Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні війни.

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито у лютому 2022 року російські окупанти могли б захопити Київ за 4 години, але не зробили цього, бо «рухалися сільськогосподарськими угіддями». Таке рішення, за словами Трампа, ухвалив один російський генерал, якого могла спіткати сумна доля.

ЗМІ, зокрема й західні, одразу нагадали президенту США про хибність його слів. Якраз у лютому 2022 року окупанти наступали трасою, де їх нищили ЗСУ з артилерії і «байрактарів».

На відео — траса М01 поблизу села Скибин у напрямку столиці в перші дні війни.

Реклама

Дата публікації 19:32, 11.08.25 Кількість переглядів 51 Трампу показали, як РФ "наступала полями" на Київ: ефектне відео знищення російської колони

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні.

Він заявив, що не збирається самостійно укладати мирну угоду, але хоче посадити Путіна і Зеленського «в одну кімнату».