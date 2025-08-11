- Дата публікації
Трамп заявив, що Росія могла захопити Київ за 4 години та пояснив, як саме
Президент США Дональд Трамп заявив, що російські війська могли швидко захопити Київ, якби рухалися трасою.
Президент США Дональд Трамп прокоментував дії російських військових під час вторгнення в Україну. За його словами, якби російські війська рухалися по трасі, вони могли б опинитися в Києві всього за чотири години
Про це Трамп заявив під час брифінгу, передає Clash Report.
“Якби російські війська рухалися трасою, вони могли б бути в Києві за 4 години”, — заявив Трамп у своєму недавньому.
За його словами, замість цього російський генерал обрав інший маршрут — через сільськогосподарські угіддя, що, на думку президента США, ускладнило та уповільнило наступ.
“Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, його, мабуть, вже немає”, — зазначив він.
Президент США Дональд Трамп також охарактеризував Росію, назвавши її воюючою країною. Він додав, що Росія перемогла Гітлера та Наполеона.
Крім того, Трамп попередив про можливий жорсткий крок — він може “плюнути” на Україну і вийти з переговорів.