Трамп заявив, що Росія могла захопити Київ за 4 години та пояснив, як саме

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував дії російських військових під час вторгнення в Україну. За його словами, якби російські війська рухалися по трасі, вони могли б опинитися в Києві всього за чотири години

Про це Трамп заявив під час брифінгу, передає Clash Report.

“Якби російські війська рухалися трасою, вони могли б бути в Києві за 4 години”, — заявив Трамп у своєму недавньому.

Реклама

За його словами, замість цього російський генерал обрав інший маршрут — через сільськогосподарські угіддя, що, на думку президента США, ускладнило та уповільнило наступ.

“Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, його, мабуть, вже немає”, — зазначив він.

Президент США Дональд Трамп також охарактеризував Росію, назвавши її воюючою країною. Він додав, що Росія перемогла Гітлера та Наполеона.

Крім того, Трамп попередив про можливий жорсткий крок — він може “плюнути” на Україну і вийти з переговорів.