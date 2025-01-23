Трамп заявив, що працює над угодою між РФ та Україною – коли вона буде готова

Новий голова Білого дому вкотре пообіцяв досягти домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною. Велику надію він покладає на зустріч з Путіним.

Новий президент США Дональд Трамп пообіцяв досягти припинення вогню між Україною та Росією і запевнив, що робота над мирною угодою уже триває.

Про це очільник Білого дому сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною. Ми працюємо в цьому напрямку. Тому що мільйони солдатів помирають. Ми не бачили нічого подібного після Другої світової. Вони усіюють своїми тілами рівнини України. Є мільйони росіян, і мільйони українців, які помирають. Українці і росіяни хочуть, щоб це припинилося. Сподіваюся, що рішення невдовзі буде готовим", – сказав він.

Також Трамп знову заявив, що скоро планує зустрітися з Путіним, і висловив сподівання, що ця зустріч допоможе закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, що 22 січня Дональд Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України і пригрозив санкціями.

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