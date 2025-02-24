Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів: яка умова

Трамп знову висловив впевненість, що війну в Україні можна швидко завершити, якщо "бути розумними".

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні може закінчитися незабаром — протягом кількох тижнів.

Про це голова Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні вмирати – а ми цього не хочемо", – сказав Трамп.

Інших деталей американський президент не розповів.

Раніше Трамп заявив, що веде "дуже серйозні переговори" з Путіним про закінчення війни.

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