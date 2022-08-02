Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні й пояснив, чому Путін сіє смерть

Він переконаний, що якщо б українці відмовились від Криму та НАТО, то "мали б країну, а війни можна було уникнути".

Про це Трамп заявив в етері подкасту The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Він вважає, що якби Україна визнала Крим російським та відмовилась би від вступу від НАТО, то війни можна було уникнути.

"Путін не зміг би напасти на Україну, якби був я. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна - ред) мали б укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, бо, я вважаю, Путін хотів укласти угоду. А тепер я не думаю, що Путін хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він все в Україні бомбить. Ну тобто, він захопить там усе. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", – заявив Трамп.

Трамп заявив, що Путін стягнув на кордон з Україною 200 тисяч військових, щоб нібито "домовитись".