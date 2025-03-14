Трамп звернувся до Путіна з приводу тисяч українських військових, нібито оточених на Курщині

Американський президент запевнив, що вчора були "хороші і продуктивні дискусії" з господарем Кремля.

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського президента Володимира Путіна з приводу тисяч українських військових, нібито оточених на території Курської області РФ.

Про це він написав у п'ятницю, 14 березня, у своїй соцмережі Truth Social.

"Тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими у дуже поганій та вразливій позиції. Я наполегливо прошу президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива бійня, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх всіх Бог", - йдеться у дописі.

Американський президент також повідомив, що вчора були "хороші і продуктивні дискусії" з Путіним.

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"Є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", - запевнив Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що війська армії РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області та захопили Суджу.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що дав наказ військам відійти з деяких невизначених позицій на Курському "виступі" та перейти на більш вигідні оборонні позиції в регіоні заради збереження особового складу.

Нагадаємо, видання Le Monde припустило, що українські військові виходять з Курської області під тиском Сполучених Штатів, оскільки це може бути однією з передумов для припинення вогню.

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