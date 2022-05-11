Траса Лисичанськ-Бахмут під постійним обстрілом, евакуація неможлива вже третій день

Із прифронтових населених пунктів Луганської області через постійні ворожі артилерійські обстріли та авіаційні удари вже третю добу поспіль не проводять офіційну евакуацію.
Траса Лисичанськ-Бахмут, якою ще тиждень тому можна було відносно спокійно переміщатися, тепер стала дуже небезпечною для пересування. Водночас і Бахмут, на Донеччині, куди насамперед вивозили людей із кожним днем дедалі частіше атакують рашисти, переважно з повітря крилатими ракетами, йдеться в ТСН.
Смертоносну трубу відкинуло на дах місцевої крамниці ще удосвіта. Загалом, упродовж останнього тижня, до Бахмута прилетіли близько десятка російських самих лише крилатих ракет. Відлуння розривів важких, артилерійських снарядів, а ще реактивних “Градів”, “Смерчів” та “Ураганів”, у місті тепер лунає по багато разів на добу.
Крилаті ракети, переважно класу “повітря-земля”, бомбардувальники скидають за багато десятків, а то й сотень кілометрів від цілей. Наземна ворожа артилерія гатить чітко зі Сходу – з окупованих районів сусідньої Луганщини. «Траса під обстрілами, десь приблизно з позавчорашнього дня. Почалися обстріли безпосередньо нашого блокпоста і біля блокпоста почало лягати», - кажуть бійці.
Траса Бахмут – Лисичанськ донедавна, абсолютна безпечна і проїзна. Та далі був приліт, який поранив поліцейського. Нині пересування цією дорогою в обидва боки, а надто територією Луганщини, перетворюється на смертельно-небезпечну подорож.
Уздовж дороги, аж до самого Лисичанська, валяються розірвані скалками колеса та побитий мінами й снарядами транспорт. Зелені поля обабіч автошляху усіяні вирвами після розривів боєприпасів. Лисичанський НПЗ димить котру добу поспіль через прильоти.
Спалахує мало не після кожного другого влучання рашиських снарядів – у різних частинах і сам Лисичанськ. Тепер тут немає цивільних автівок, майже немає тепер і цивільних жителів. Ті, хто залишився, переважно ховаються по погребах та підвалах.
Дід Федір, якому майже 90, переконаний: рашисти навмисне гатять по житловим кварталам його рідного міста, аби залякати людей. На своїй вулиці він залишився єдиним мешканцем. Через постійні обстріли офіційну евакуацію з Луганщини, вже третю добу призупинили.
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