Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем: Гайдай пояснив, чому це важливо

Траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Можна говорити, що вогневий контроль уже встановлений над цією трасою. Так, фізично наші сили оборони поки що не перебувають на трасі, але вогневим контролем вони її вже контролюють, і там небезпечно їздити між Сватовим та Кремінною. Тому вони шукають нові логістичні рішення, роблять величезне коло через Старобільськ, таким чином, втрачають час і певні можливості", - розповів голова Луганської ОВА.

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За словами Гайдая, під тимчасово окупованим Луганськом уже стоять величезні черги з фур - вони там понад 10 кілометрів. Снаряди, які перевозять ці фури, згодом перевантажують на військові КамАЗи, які доправляють їх до російських солдатів. Це ускладнює ведення оборони для росіян.

Раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, у Луганській області йдуть бої за ключову трасу Сватове-Кремінна, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.

Нагадаємо, новорічної ночі, рівно опівночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Пізніше стало відомо, що внаслідок схожого "прильоту" в Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

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