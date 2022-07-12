"Траса важлива": Кириленко про бажання окупантів захопити дорогу Е-40, яка з'єднує Донецьк і Харків

Британської розвідка повідомила про те, що окупанти країни-агресорки намагаються взяти контроль над частиною траси Е-40, яка з'єднує Донецьк і Харків.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко, коментуючи повідомлення розвідки Британії каже, що окупанти неодноразово здійснювали спроби захопити цю трасу. Перша таки спроба була зафіксована ще 18 квітня.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, йдеться про автошлях у населеному пункті Долина, що у Слов'янському районі.

"Це траса Київ - Харків - Довжанський, яка веде до Слов'янська, до Краматорська. Звідти можна дістатися до Бахмута тощо. Це пряма відремонтована сучасна траса", - розповів голова Донеччини.

Кириленко каже, що просуватися такою дорогою російським військам було б значно простіше та швидше. Але зробити це їм не вдалося.

"Ворог був вимушений змінити свою тактику і тактичний рух по інших населених пунктах. Звичайно, траса важлива для більш швидкого і ефективного пересування. Але йому це не вдалося. Я впевнений, не вдасться", - наголосив Павло Кириленко.

Нагадаємо, 12 липня британські розвідники повідомили, що російські війська продовжують добиватися невеликих територіальних успіхів у Донецькій області. Зокрема, заявивши про взяття під контроль міста Григорівка. Також росіяни продовжують наступ уздовж головного маршруту постачання - траси E-40 у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Читайте також: