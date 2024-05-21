"Травень віщує бути результативним": експерт спрогнозував шалені втрати РФ, які вона не зможе відновити

Травень може стати рекордним місяцем за кількістю втрат російських окупаційних військ в Україні, особливо в особовому складі, артилерії та автотранспорті.

Травень може стати рекордним місяцем за втратами російських окупантів в Україні.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Очевидно, що цього місяця РОВ матиме абсолютний рекорд особистих втрат, який перевищить 30 тисяч або їх середньомісячний мобілізаційний потенціал. Ймовірно, травень може бути першим місяцем, протягом якого компенсація за втрати одиниці не зменшиться до нуля, не кажучи вже про плюс, але вперше за довгий час піде в мінус", - написав він у своєму Facebook.

Коваленко також зазначає, що абсолютний рекорд втрат артилерії дуже близько через прильоти боєприпасів та посилення контрбатарейної боротьби. Хоча з українського боку все ще виникають проблеми з недостатніми засобами атаки та неповним постачанням підрозділів боєкомплектами.

"Цілком ймовірно, цього місяця буде встановлено рекорд по знищенню автотранспорту, який частково чи повністю, в підрозділах РОВ почали замінювати ББМ, а тому проводиться частіше", - зауважив експерт.

За його словами, травень "віщує бути вельми результативним".

"Але, головне, це перший місяць, який і справді зможе завести в мінус за багатьма показниками компенсації втрат, а не тільки за показником особового складу", - додав Коваленко.

Нагадаємо, загальні бойові втрати окупаційної армії Росії станом на 21 травня склали близько 495 070 осіб. Протягом минулої доби було знищено ще 1380 загарбників, 15 транків, 34 ББМ, 42 артсистеми та чимало іншої техніки окупантів.

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