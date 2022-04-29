Травневі свята без сонячних курортів Туреччини і Єгипту: росіянам не дозволили летіти чартерами

Травневі свята без сонячних курортів Туреччини і Єгипту: росіянам не дозволили летіти чартерами

Туристам із РФ не дозволили летіти до Туреччини чартерами.

Туристам з Росії, які планували провести травневі свята на сонячних курортах Туреччини і Єгипту, повідомили про скасування рейсів із Москви.

Заплановані чартерні рейси авіакомпаній цих країн - Turkish Airlines і EgyptAir - перенесли на більш пізні дати. На травневі свята частину додаткових рейсів Turkish Airlines на курорти Туреччини з російських аеропортів скасували. Причиною виявилася відмова в їхньому узгодженні авіаційною владою Росії, повідомило РБК-Україна джерело в авіаційних колах.

Скасування не стосується регулярних рейсів - вони підтверджені і виконуються.

Зазначається, що додаткові польотні програми Turkish Airlines, які були заплановані до Росії, узгоджені російськоб авіавладою частково – тільки на внутрішніх маршрутах в Туреччині. Збільшення рейсів до Москви знаходиться в стадії обговорення.

Однак російським туристам і туркомпаніям слід бути готовими до змін в польотних програмах на рейсах Turkish Airlines - перенесення термінів і дат.

За інформацією турагентств, всі рейси Turkish Airlines до Даламана із Москви скасовані до 15 травня. Польоти до провінції на Егейському узбережжі Туреччини повинні були початися з 29 квітня.

Попірнати в Червоному морі на популярному єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх росіяни теж поки не зможуть. Це стосується туристів, які збиралися летіти з пакетними турами від туроператора Fun & Sun (колишня TUI Росія).

Програма польотів на крилах EgyptAir повинна була початися 28 квітня. Продаж турів був відкритий тиждень тому, але 27 квітня туристичні агенти отримали повідомлення, що перший рейс з Москви до Шарм-ель-Шейха не відбудеться.

Туристам запропонували перенести дату туру з 29 квітня до 9 травня і скоротити тривалість відпочинку до 10 ночей. У розсиланні турагентам також запропонували компенсувати дні втраченого відпочинку - 45 доларів на добу.

Перший рейс до Хургади, запланований на 28 квітня, також скасували, а сайт туроператора в пошуку видавав "перельоти не знайдені".

Рейси EgyptAir з 15 квітня анонсували в Ростуризмі. Їхнє скасування за день до вильоту пояснюють проблемою з боку Єгипту.

"Є ризики, пов'язані зі страхуванням літаків, а також постачанням запчастин на випадок несправності лайнера на території Росії. Єгипетська авіакомпанія зараз знаходиться в складній ситуації, оскільки змушена зважувати всі можливі наслідки розширення польотів до Росії. Вони не хочуть втратити європейський ринок", - пояснив один зі співрозмовників профільному виданню.

Раніше повідомлялось, що готелі Туреччини цьогоріч можуть скасувати броню всіх туристів із Росії. Відповідну вимогу у зв'язку із санкціями проти Росії за її варварську війну проти України надіслав турецьким готелям представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur.

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