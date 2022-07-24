Треба озброєння, а не порожні розмови: у МЗС Латвії закликають дати Україні більше HIMARS

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич закликав посилити військову підтримку України.
Голова МЗС Латвії наголосив на необхідності надати Україні більше систем HIMARS.
Про це він повідомив у Twitter.
"П'ять місяців минуло відтоді, як Росія напала на Україну. Оскільки Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - наголосив міністр.
Нагадаємо, США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.
Як повідомлялося, на Чернігівщині прикордонники виявили черговий схрон зі зброєю окупантів.
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