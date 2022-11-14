"Треба більше зброї": Литва та Естонія закликають Європу допомогти Україні для скорішої перемоги у війні

Ландсбергіс наголосив, що переговори з РФ можливі тільки на умовах України.

У Литві та Естонії закликають ЄС збільшити постачання зброї Україні для відсічі російській збройній агресії.

Про це заявили міністри закордонних справ Литви та Естонії.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що Європа все ще недостатньо робить для підтримки України, порівняно із США, і це варто змінити.

"Європі потрібна нова парадигма підтримки України для її перемоги. Війна триває вже 9 місяців і все ще не завершилася перемогою України. А це означає, що ми, західна спільнота, ще не зробили достатньо", - висловився він.

За його словами Європа має передавати більше зброї Україні та посилювати санкції проти Росії.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що переговори з РФ можливі тільки на українських умовах.

"Мир в Україні може бути тільки на українських умовах. Спекуляції, яку з'являються у публічному просторі, не допомагають. ЄС має надіслати чіткий сигнал, що ми підтримаємо Україну і мир, який буде влаштований ними", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що чим більше Україна отримає зброї від ЄС для відвойовування своєї території, тим швидше завершиться війна.

"Головний меседж, який може бути висловлений: очевидно, що чим більше зброї ми надамо, тим швидше війна завершиться", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним.

Читайте також: