"Путіну треба буде розповідати про щось росіянам": військовий експерт розповів про жорстку динаміку на фронті

"Путіну треба буде розповідати про щось росіянам": військовий експерт розповів про жорстку динаміку на фронті

Російське угруповання діє практично на всіх напрямках.

Складна ситуація зберігається від Харкова до Херсона.

Про це в інтерв’ю “Обозревателю” розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

“У зведенні Генштабу є інформація навіть про 400 убитих орків. Це говорить про те, що зараз російська армія активно кидає вперед підрозділи, не шкодуючи свій особовий склад, незважаючи на втрати. Ще 26 квітня рівень втрат був набагато меншим, на сотню або на дві. Наша розвідка повідомляє про те, що близько 500 одиниць техніки зараз орки перекидають у район на південь від Ізюма, щоб посилити свої можливості щодо атаки наших підрозділів”, - розповів Владислав Селезньов.

Він також додав, що 9 травня — складна для Путіна дата, бо буде потрібно щось демонструвати на Красній площі на честь перемоги.

“Йому треба буде розповідати про щось росіянам, а розповідати поки нема про що, йдуть важкі бої. Досить складна ситуація щодо просування військ. Щоб вийти на якісь піхотні позиції, путінські генерали, отримавши команду з Кремля, діють, незважаючи на втрати. Саме тому спостерігається така досить жорстка динаміка”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що окупанти втретє ракетами обстріляли міст на Одещині.

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