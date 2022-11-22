"Треба бути готовими до ескалації" - Шольц зробив тривожну заяву щодо війни

Шольц вказав, що РФ зазнає невдач у війні в Україні.

Ситуації в Україні може стати ще гіршою, зокрема, і через руйнування Росією інфраструктури країни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на на конференції в Берліні, пише Reuters.

"З огляду на розвиток війни та очевидні та невдачі Росії, які зростають, ми повинні бути готові до ескалації", — сказав Шольц.

Канцлер ФРН також оголосив, що у відповідь на російську війну Німеччина створює оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для збільшення запасів армії країни.

Крім того, Шольц відзначив важливість його нещодавньої поїздки до Китаю, зауваживши, що двом країнам вдалося сформулювати спільну позицію проти застосування ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазу. За словами литовського лідера, це означає, що можуть постраждати країни, які не беруть безпосередньої участі у війні, і що атаки Росії на цивільну інфраструктуру наближаються до західних кордонів України.

На думку військового експерта Петра Черника, НАТО вступить у війну в Україні за умови колосальних прецедентів, але інцидент з ракетою на території Польщі не є таким прецедентом. За його словами, в Альянсі вирішальне рішення ухвалюють США. Допоки не буде очевидності нападу з боку Росії, НАТО у війну не вступить.

Читайте також: