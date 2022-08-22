Треба бути напоготові з документами та тривожними рюкзаками - голова Львівської ОВА

Воїни ЗСУ роблять все, щоб захистити нас. Правоохоронці у Львівській області працюють у посиленому режимі. Але кожен несе персональну відповідальність за свою безпеку, зазначив Козицький.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав мешканців Львівщини бути напоготові з документами та тривожними рюкзаками й під час сирени спускатися в укриття.

Про це Козицький заявив у відеозверненні.

"Шановні жителі Львівщини! З наближенням Дня Незалежності і в медіа, і у соцмережах з’являється все більше повідомлень про можливі провокації від РФ. Військова агресія Росії проти України триває уже дев'ятий рік. Упродовж останніх пів року ми переконалися, що ніде в країні нема безпечних місць. Тому і 23 серпня, і 24, і щодня до закінчення війни маємо йти в укриття, коли чуємо сигнал тривоги", - повідомив голова Львівської ОВА.

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Максим Козицький наголосив, що документи та тривожні рюкзаки про всяк випадок завжди повинні бути напоготові.

Очільник ОВА попросив не ходити вулицями у комендантську годину та нагадав, що на Львівщині вона триває від 23:00 по 05:00.

"Черпайте інформацію лише з офіційних джерел. Наші воїни роблять все, щоб захистити нас. Правоохоронці у Львівській області працюють у посиленому режимі. Але кожен з нас також несе персональну відповідальність за свою безпеку. Спокійного усім тижня", - резюмував Козицький.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна святкуватиме 31-у річницю Незалежності.

Раніше військовий експерт Олег Жданов попереджав, що на День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що реальна загроза з боку Білорусі для України - це ракетні удари. Він наголосив, що білоруська армія не хоче воювати проти українців та може саботувати злочинні укази.

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