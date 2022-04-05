"Треба бути повним ідіотом": Арестович оцінив ймовірність наступу на Київ

Давайте залишимо 1% на те, що загарбники спробують повернутися, але це просто, щоб не казати 100%, зазначив Олексій Арестович.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив ймовірність наступу на Київ. Він переконаний, що повернення російських загарбників до Києва та області є практично нереальним.

Про це Арестович заявивив у ефірі національного телемарафону 5 квітня.

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"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з військової точки зору, навіть більше, ніж росіяни", - наголосив він.

За його словами, Росія витратила елітні підрозділи, щоб узяти ті позиції, потім вони пішли, і тепер ворогу знову треба десь взяти угруповання, яке знову буде брати щойно залишені позиції…

"І цього разу буде важче, тому що ми вже більш готові до цього. Це практично неможливо… Ну, давайте залишимо 1% на те, що вони спробують, але це просто, щоб не казати 100%, не гнівити долю", - підсумував він.

Нагадаємо, Арестович також заявив, що наступальні ресурси Росії можуть закінчитися вже за два тижні. На цьому етапі ворога зупинено за багатьма напрямками, тому зараз всі зусилля він перекинув на Маріуполь та зону ООС.

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