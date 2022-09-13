Російське суспільство підтримує фюрера Путіна навіть коли ЗСУ спалюють окупантів на Харківщині та Херсонщині.

Росіяни підтримують очільника Кремля Путіна - це підтверджує настрій суспільства та дії людей на виборах.

Про це заявив прессекретар фюрера Путіна Дмитро Пєсков.

"Росіяни підтримують президента, і це підтверджують і настрої, і дії людей, їхню участь у виборах, вибір, зроблений тими, хто використав свій голос, це підтверджують статистичні дані. Вони справді консолідовані навколо тих рішень, які ухвалює глава держави", - зазначив Пєсков.

Він також назвав інші точки зору, критично налаштовані точки зору - плюралізмом на тонкій грані. І порадив таким людям “бути вельми обережними”.

"З іншого боку, настільки чутлива громадська думка до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції, що зрозуміло, що громадська думка дуже емоційно реагує", - додав Пєсков.

Нагадаємо, що війська РФ вдарили по прикордонню Сумської області.

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