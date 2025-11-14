"Треба бити": експерт назвав головну ціль у Росії для України

Росія прапор / © Reuters

Підтверджено ураження нафтобази у Феодосії та аеродрому в Кіровському, де зберігалися небезпечні БпЛА. Експерт закликав «бити, поки є спроможність», та назвав нові цілі, зокрема найбільший нафтовий термінал Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

За словами Лакійчука, саме у Кіровському під прицілом опинилася база зберігання російських БпЛА «Оріон». Небезпека цих безпілотників полягає в тому, що вони здатні нести керовані та фугасні авіабомби (КАБи та ФАБи).

«Бойова частина в „Оріонів“ не дуже велика, але вона може завдати серйозного ураження», — зазначив експерт.

Лакійчук наголосив, що удари по військових об’єктах у Криму мають тривати, поки Росія не встигла адаптувати свою протиповітряну оборону.

«Запуски були по району Феодосії. Туди ми проклали шлях і треба бити, поки не відновили стіну протиповітряної оборони, треба бити, поки є спроможність», — наголосив Павло Лакійчук.

Він додав, що у Криму та на суміжному узбережжі РФ залишається безліч військових цілей, зокрема у Керчі, Туапсе та Анапі. Окремо експерт згадав російський аеродром морської авіації, який, за його словами, «поки поза увагою наших засобів ураження, але скоро ми дістанемось і туди».

Проте, на думку Лакійчука, головною та найскладнішою ціллю є Новоросійськ. Там розташований найбільший нафтовий термінал Росії.

«До нього дістатися найскладніше як морськими дронами, так і з повітря», — пояснив експерт.

Ключова перевага цього порту для Росії полягає в тому, що Чорне море, на відміну від інших портів РФ, не замерзає взимку, що дозволяє терміналам працювати цілий рік.

За словами Лакійчука, росіяни намагаються прикрити свої військові об’єкти, апелюючи до міжнародного права.

«Зараз росіяни намагаються прикритися тим, що у Новоросійську ще є міжнародний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Ворог хоче показати, що українці нібито б’ють по міжнародних нафтопроводах, але насправді це російські об’єкти», — підкреслив він.

Експерт підсумував, що всі військові об’єкти у портах Новоросійськ, Туапсе та в окупованому Криму є законними цілями для України, про що мореплавців було попереджено ще у 2022 році.

Нагадаємо, на тлі повільного, але тривалого наступу РФ дедалі менше очікувань щодо швидкого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Reuters зазначає, що обидві сторони фактично готують суспільство та економіку до можливих років затяжної війни.

В Україні вже працюють сотні збройових компаній, а виробництво безпілотників цього року може сягнути мільйонів одиниць. Аналітики додають, що затяжний характер бойових дій формує сприйняття служби як «квитка в один кінець», адже командири неохоче звільняють досвідчених бійців навіть після багаторічної служби.