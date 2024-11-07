"Треба готуватись до будь-якого рішення": Зеленський прокоментував заяву Трампа про швидке закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить словам наступного очільника США Дональда Трампа про швидке закінчення війни в Україні, проте його бажання не означає, що це здійсниться. Тож, потрібно готуватися до будь-якого рішення.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у межах пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада.

"В нас дійсно відбулася хороша розмова з президентом Трампом. Хороша зустріч. Але розмови повинні бути більш предметними і до цього треба готуватися обом сторонам, як мінімум", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що швидке закінчення війни означає втрати.

"Сьогоді я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого вирішення, але хоче — не значить, що так вийде. І я тут без закидів... Я просто говорю, що ми там, де ми є. І ми у війні з "русскими" — найскладнішим ворогом цього століття. І я зараз не лише про права людей говорю. Безумовно, люди — це найважливіше. Але людина (Володимир Путін — ред.) хоче на шматки розірвати Україну. А це велика держава. Те, що він не може проковтнути, він хоче по шматочкам з'їсти. І це серйозний виклик. Я вважаю, що всі інші маленькі країни, як ми, він безумовно проковтне. Бо він така людина. Я впевнений, що швидке закінчення війни — це втрати. І ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що все це попереду", — сказав Зеленський.

Додамо, що президент України також різко висловився про заклики щодо припинення вогню і назвав країни, звідки лунають такі пропозиції, а саме, від лідерів Бразилії, Китаю та Росії.

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