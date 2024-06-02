"Треба готуватись до певних подій": Жорін вказав на напрямок, де росіяни активізують наступ

Якщо противник зрозуміє, що поки для просування на Східному напрямку йому не вистачає сил, буде розтягувати фронт ще більше.

Зараз ворог тисне не тільки на Харківському напрямку. Російська армія активізувала свої наступальні дії і на Сході.

Про це йдеться у дописі екскомандира "Азову", заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна.

За словами екскомандира "Азову", ворог має намір розтянути фронт ще більше, зокрема і на Сумському напрямку.

"Якщо вони зрозуміють, що поки для просування на Східному напрямку їм сил не вистачає, будуть розтягувати фронт ще більше. В тому числі, треба готуватись до певних подій на Сумському напрямку", — написав Жорін.

За його словами російські окупанти мають достатньо потужностей, аби здійснити наступ.

"Досі в РФ немає обмежень у використанні живої сили, досі вони можуть собі дозволити погнати стадо у наступ, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим, бо основне це виконати завдання", — зазначив він.

За його словами, стратегія ворога у тому, щоби не робити серйозні прориви в глибину, а розтягнути лінію фронту та відтягнути сили ЗСУ.

"Тому достатньо прорватись на 5-10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне — втрачати своїх людей", — зазначив Жорін.

Раніше екскомандир "Азову" зауважував, що незважаючи на активізацію наступу росіян на Харківщині і Донеччині, позиція щодо переговорів має бути незмінна: Україні не слід йти на поступки ворогові.

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