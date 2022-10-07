"Треба готуватися": Снєгирьов заявив, що у Путіна залишився один вихід у війні з Україною

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія не припинить ракетний терор, допоки Україна не звільнить всі тимчасово окуповані території. Це єдиний вихід для Путіна.

Про це експерт сказав у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Продовження терору триватиме до повної деокупації тимчасово захоплених регіонів України – Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей. Тому давайте говорити відверто: тактика застосування дронів-камікадзе, а вони перейшли зараз на цю тактику, або завдавання ударів ракетами Х-22, де говорити про влучність потрапляння абсолютно не можна, говорить про те, що ставка стоїть на невибіркове застосування цієї зброї, себто виключно по житловій інфраструктурі і об’єктах критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону", – зазначив він.

Снєгирьов вважає, що ворог буде використовувати високоточну зброю, щоб бити по об’єктах критичної інфраструктури.

"Я не виключаю того, що російські окупанти будуть свідомо використовувати і дрони-камікадзе, і високоточну зброю саме по об’єктах критичної інфраструктури. Це, відповідно ТЕЦ, ГЕС та інші – ті об’єкти інфраструктури, які мають забезпечити нормальний характер опалювального сезону. Це найближча тактика. До цього треба готуватися. Останні події в Запоріжжі, Нікополі, Миколаєві, в Донецькій області наочно засвідчили, що б’ють прицільно виключно по житловій інфраструктурі. В Запоріжжі взагалі немає військових об’єктів, били влучно в момент найбільшого перебування цивільного населення, себто вранішній час, в місця проживання, що і призвело до чисельності жертв. Оце та тактика, якої вони будуть дотримуватися весь час війни, скільки вона триватиме", – додав експерт.

Іранські дрони-камікадзе

Росіяни почали активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136, проте це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні. Таку оцінку дають фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як розповідав військовий експерт Олег Жданов, ці дрони здатні летіти на відстань до 2 тис. км. Тож вони легко можуть долетіти навіть до Києва, зважаючи на те, що цими безпілотниками була атакована Біла Церква, розташована південніше столиці.

Жданов також пояснював, що росіяни почали активно запускати іранські дрони по Україні через брак ракет.