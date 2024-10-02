Треба говорити реалістичні речі: Берлінська про те, чи можна повернути кордони 1991-го

На думку Берлінської, зараз для українців – не програти у війні – це і є перемога.

Україна перебуває у вкрай складній ситуації, тому зараз "не програти – це вже перемога".

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

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На її думку, наразі потрібно говорити не про повернення кордонів станом на 1991 рік, а робити все, аби не дати ворогу просунутися далі.

"В нашій ситуації не програти – це вже перемога. Треба говорити реалістичні речі. Не про те, щоб негайно відновити кордони 1991 року. А про те, щоб не дати ворогу просунутись далі. Кордони відновимо потім, якщо збережемо людей зараз", – каже ветеранка.

Берлінська наголосила, що це не означає що Україна має відмовитись від своїх людей і територій.

"Не означає домовленості про здачу свого "тільки би хоч якийсь мир". Не означає замороження і договорняки. Ми це вже проходили, це призведе як завжди тільки до ще більшої війни. Це означає лише правильне планування відповідно до реальних спроможностей станом на зараз. Повернення свого – це був, є і буде наш стратегічний пріорітет", – пояснила вона.

Що радить Берлінська

Військова радить створити по всій лінії максимально, наскільки це можливо, укріплену вглиб на кілометри, багаторівневу непрохідну зону.

"Я розумію, що легко сказати, що є доцільність бойової обстановки і місцевості, що є постійні обстріли під час інженерних робіт, etc. Тому і пишу "максимально наскільки можливо", – уточнює Берлінська.

За її словами, росіяни мають за кожен кілометр території віддавати десятки тисяч своїх солдат – щоб просування вперед стало занадто дорогим навіть для диктатури в 140+ мільйонів населення.

Перености війну на територію Росії.

"Спалювати машину війни там, де вона зароджується - на заводах, полігонах, нафтобазах, аеродромах, складах і командних пунктах. Всюди, куди тільки можна дотягнутись ракетами і дронами", – каже військова.

Обов'язкова військова підготовка для всього цивільного населення.

"Народ, який вбивають має не лише розраховувати на свою армію (вчора таких же людей). А і сам вміти тримати зброю, управляти дронами, надавати першу медичну допомогу, etc. Базу мають знати всі", – зазначила Берлінська.

Вона зуважила, що українців "гарно біжать короткі дистанції", тоді як Росія вміє грати вдовгу.

"Отримавши по морді в перший рік війни, вони доволі швидко перелаштувались на марафон. Армія виграє битви, виграє для всіх нас час. Але війну виграти може тільки весь народ.

Проти настільки серйозного ворога має злагоджено працювати фронт і тил. Інакше вони зруйнують наш світ, безповоротно. Подивіться на відео стертих міст. Такою може стати вся наша країна, кожне наше місто чи село. Встати і працювати. Щоб не програти. В нашому випадку, саме на цьому етапі – це і значить перемогти", – підсумувала Марія Берлінська.

Раніше Берлінська заявила, що росіяни уже планують, як будуть воювати не лише 2025-го, але і 2026 року.

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