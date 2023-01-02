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"Треба множити на п'ять": експерт спрогнозував, скільки втрат може зазнати армія РФ за наступні місяці

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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"Треба множити на п'ять": експерт спрогнозував, скільки втрат може зазнати армія РФ за наступні місяці

Фото: Associated Press

Іван Ступак переконаний, що Росія точно продовжить тактику "закидування м’ясом".

За оцінками української розвідки, за наступні чотири-п'ять місяців російська армія на війні проти України може втратити ще до 70 тисяч людей. І це лише вбитими, а ще будуть десятки тисяч поранених. Адже Росія точно продовжить тактику "закидування м’ясом".

Про це сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак "24 каналу".

На думку Ступака, ця тактика "закидування м’ясом" точно триватиме, про це свідчать і заяви росіян. Експерт переконаний, що Росія, безсумнівно, готова втратити до 70 тисяч окупантів.

"Але уявіть, якщо 70 тисяч – це тільки вбиті росіяни, то скільки ж буде ще поранених? Цю цифру можна множити на п'ять, тож орієнтовно 350 тисяч людей Росія готова втратити в цій безглуздій війні", – припустив Ступак.

Експерт додав, що Кремль продовжує закидати своїх військових у цю "м’ясорубку".

"Але цікава позиція комітетів матерів військових у Росії – ще під час Чеченських воєн ці комітети кричали, що "як так, наші сини / батьки воюють, треба зупиняти війну", а тепер вони мовчать, зараз цього руху взагалі немає", – сказав він.

На думку Ступака, складається враження, що російським матерям чхати на своїх дітей чи чоловіків, аби лише дали гроші на "білу ладу". Ступак звернув увагу на те, що росіяни готові обміняти своїх родичів на рублі.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, що російські війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
2124
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