Треба мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років — нардепка

Софія Федина зауважила, що обмежено придатними до 25 років не можна замінити потенціал мобілізації ЗСУ, а дії щодо таких громадян були незаконними.

Народна депутатка Софія Федина вважає, що треба мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років.

Про це Софія Федина розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

Нардепка зауважила, що обмежено придатними до 25 років не можна замінити потенціал мобілізації ЗСУ, а дії щодо таких громадян були незаконними.

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Федина вважає, що Україні необхідно проголосувати за законопроєкт, який забороняє мобілізацію від 18 до 25 років. За її словами, для того, аби Верховна Рада прийняла його, потрібна громадська підтримка.

"Сьогодні дуже потрібна громадська підтримка ухвалення цього законопроєкту. Тут не питання у самих військових, як вони це коментують. Військовослужбовці, напевно, мобілізували б людей з 18 років. І я не хочу обговорювати добре це, чи погано. Військові розуміють, що потрібен максимальний ресурс", — сказала вона.

За словами Федини, нардепи взялися за цей документ після скандальної мобілізації одного із 19-річних близнюків.

Нагадаємо, нардеп відповів, скільки чоловіків "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації. Голова економічного комітету ВР закликав змінити підхід до бронювання, бо інакше економіка не витримає навантаження.

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