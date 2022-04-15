Треба нагадувати про геноцид українців РФ: освітній омбудсен пояснив, за якої умови будуть вивчати російську мову

Треба нагадувати про геноцид українців РФ: освітній омбудсен пояснив, за якої умови будуть вивчати російську мову

На наступний навчальний рік російську можна замінити на англійську, математику чи історію України.

Російська мова може викладатися у школах у разі, якщо увесь батьківський колектив це підтримуватиме. У такому разі кожен урок має починатися словами: "Росія – країна-агресор, Путін – воєнний злочинець, Росія винувата у геноциді українського народу".

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"У кожної людини є право вивчати рідну мову, а для багатьох російська мова залишається рідною, незважаючи на те що це мова країни агресора, і тому тут треба йти за чинним законодавством. Якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати", – сказав він 15 лютого.

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Водночас, якщо викладання російської мови хочуть не всі батьки, то діти не вивчатимуть цей предмет.

"Якщо ми погоджуємося на викладання російської мови, кожен урок має починатися словами "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновна в геноциде украинского народа". От на таких умовах можна вивчати цю мову", – додав омбудсмен.

Він додав, що квітень — час, коли складають плани на наступний навчальний рік, тому зараз російську можна замінити на англійську, математику чи історію України в навчальних планах на 2022-2023.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що у світі росте ненависть до всього, що пов'язане з окупантами.

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