Треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних: Безугла пояснила, в чому неефективність мобілізації

Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Мар'яни Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.

Нардепка Мар’яна Безугла пояснила, в чому неефективність мобілізації: треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних, тоді не треба буде так багато людей.

Про це вона написала у Telegram, коментуючи пояснення Генштабу ЗСУ, чому замість комплектування наявних бригад створюють нові.

"Генштаб ЗСУ оприлюднив пояснення, чому постійно створюються нові й нові бригади. Виявляється, це симетрична відповідь росіянам! Адже вони теж створюють нові підрозділи! То й ми будемо! Тримайте!

Давайте ще раз детальніше розберемо це питання, хоча вже не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному, хто дотичний до бойових дій і має принаймні середній рівень інтелекту.

Однією й тією ж кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності (90-100% укомплектованості) 4-6 бригад або створити дві нові.

Потреби стосуються насамперед загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібне саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи", – наголосила вона.

Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.

"Саме тому виникає дефіцит фахівців у певних родах військ… Як правило, вони не є навченими стрільцями, а тим більше штурмовиками, і мають ще більший ризик загинути. Часто люди зі спеціалізованих підрозділів обирають шлях СЗЧ… У результаті ми не отримуємо стрільця і втрачаємо підготовленого та досвідченого спеціаліста", – пояснила вона.

Крім того, за словами нардепки, маємо масові випадки, коли разом із переведенням фахівців у піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади, а потім його все одно переводять, зазвичай, на посаду стрільця в окоп, причому непідготовленого стрільця.

"Також завдяки створенню нових бригад "пристроюють" людей у штаби та виправдовують роздуті штати спеціалізованих навчальних центрів. Жодного аудиту таких центрів не проводилося, а інструктори там досі переважно без бойового досвіду", – зазначила вона.

Безугла назвала переваги першочергового відновлення наявних бригад:

зменшення потреби в мобілізації громадян для досягнення більшої кількості боєздатних бригад;

можливість зосередитися на укомплектуванні високотехнологічних посад;

економія коштів;

економія часу на підготовку боєздатних бригад;

менше випадків СЗЧ через розчарування та несправедливість (результати опитування профільних фахівців, переведених у піхоту);

менші втрати завдяки досвідченим командирам та штабам;

уповільнення втрат території, аж до припинення;

швидше отримання реальних резервів.

Також нардепка назвала сумнівні, за її словами, переваги першочергового створення нових бригад:

більша кількість бригад на папері

"Отже, що ефективніше:

дві небоєздатні недосвідчені нові бригади

4-6 боєздатних досвідчених бригад?

Формування нових бригад доцільне тільки за умови стабільного і своєчасного відновлення наявних!" – пише вона.

За словами Безуглої, "можна було б провести елементарні перевірки та моделювання, але Генштаб ЗСУ до цього не здатен, Головну інспекцію Міноборони на вимогу Сирського Умєров розвалює, а парламентський комітет з нацбезпеки повністю бездіяльний".

"У результаті маємо такі публічні "відмазки", переведення медиків у піхоту, створення "бригад-зомбі" замість поповнення існуючих, і зростаючу впевненість в тому, що військове керівництво працює на ворога, якщо тільки воно не настільки, вибачте, тупе. Обидва варіанти, м’яко кажучи, невтішні й вимагають негайної реакції президента. Володимире Олександровичу, тут застосунок DeepStateMap для Вашого iPhone. Вони додали офлайн-карти, і можна робити позначки – дуже зручно. Краще за доповіді. Точніше. Подивіться туди й звільніть їх, благаю", – резюмувала нардепка.

Нагадаємо, нещодавно депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що військовослужбовців Повітряних сил України переводять на службу в піхоту.

Мар'яна Безугла вийшла з фракції та партії "Слуги народу"