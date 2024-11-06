Треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних: Безугла пояснила, в чому неефективність мобілізації

Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Мар'яни Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.
Нардепка Мар’яна Безугла пояснила, в чому неефективність мобілізації: треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних, тоді не треба буде так багато людей.
Про це вона написала у Telegram, коментуючи пояснення Генштабу ЗСУ, чому замість комплектування наявних бригад створюють нові.
- "Генштаб ЗСУ оприлюднив пояснення, чому постійно створюються нові й нові бригади. Виявляється, це симетрична відповідь росіянам! Адже вони теж створюють нові підрозділи! То й ми будемо! Тримайте!
- Давайте ще раз детальніше розберемо це питання, хоча вже не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному, хто дотичний до бойових дій і має принаймні середній рівень інтелекту.
- Однією й тією ж кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності (90-100% укомплектованості) 4-6 бригад або створити дві нові.
- Потреби стосуються насамперед загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібне саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи", – наголосила вона.
Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.
"Саме тому виникає дефіцит фахівців у певних родах військ… Як правило, вони не є навченими стрільцями, а тим більше штурмовиками, і мають ще більший ризик загинути. Часто люди зі спеціалізованих підрозділів обирають шлях СЗЧ… У результаті ми не отримуємо стрільця і втрачаємо підготовленого та досвідченого спеціаліста", – пояснила вона.
Крім того, за словами нардепки, маємо масові випадки, коли разом із переведенням фахівців у піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади, а потім його все одно переводять, зазвичай, на посаду стрільця в окоп, причому непідготовленого стрільця.
"Також завдяки створенню нових бригад "пристроюють" людей у штаби та виправдовують роздуті штати спеціалізованих навчальних центрів. Жодного аудиту таких центрів не проводилося, а інструктори там досі переважно без бойового досвіду", – зазначила вона.
Безугла назвала переваги першочергового відновлення наявних бригад:
- зменшення потреби в мобілізації громадян для досягнення більшої кількості боєздатних бригад;
- можливість зосередитися на укомплектуванні високотехнологічних посад;
- економія коштів;
- економія часу на підготовку боєздатних бригад;
- менше випадків СЗЧ через розчарування та несправедливість (результати опитування профільних фахівців, переведених у піхоту);
- менші втрати завдяки досвідченим командирам та штабам;
- уповільнення втрат території, аж до припинення;
- швидше отримання реальних резервів.
Також нардепка назвала сумнівні, за її словами, переваги першочергового створення нових бригад:
- більша кількість бригад на папері
"Отже, що ефективніше:
- дві небоєздатні недосвідчені нові бригади
- 4-6 боєздатних досвідчених бригад?
Формування нових бригад доцільне тільки за умови стабільного і своєчасного відновлення наявних!" – пише вона.
За словами Безуглої, "можна було б провести елементарні перевірки та моделювання, але Генштаб ЗСУ до цього не здатен, Головну інспекцію Міноборони на вимогу Сирського Умєров розвалює, а парламентський комітет з нацбезпеки повністю бездіяльний".
"У результаті маємо такі публічні "відмазки", переведення медиків у піхоту, створення "бригад-зомбі" замість поповнення існуючих, і зростаючу впевненість в тому, що військове керівництво працює на ворога, якщо тільки воно не настільки, вибачте, тупе. Обидва варіанти, м’яко кажучи, невтішні й вимагають негайної реакції президента. Володимире Олександровичу, тут застосунок DeepStateMap для Вашого iPhone. Вони додали офлайн-карти, і можна робити позначки – дуже зручно. Краще за доповіді. Точніше. Подивіться туди й звільніть їх, благаю", – резюмувала нардепка.
Нагадаємо, нещодавно депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що військовослужбовців Повітряних сил України переводять на службу в піхоту.
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