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"Треба негайно закрити небо": Зеленський заявив, що світові лідери шоковані атакою Росії на Запорізьку АЕС

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"Треба негайно закрити небо": Зеленський заявив, що світові лідери шоковані атакою Росії на Запорізьку АЕС

Associated Press

Зеленський вимагає негайно посилити санкції проти РФ.

Росія обстріляла Запорізьку АЕС в ніч проти 4 березня. Атака російських окупантів шокувала світових лідерів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у новому відеозверненні 4 березня.

"Усю ніч я був на зв'язку з партнерами з лідерами інших держав, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) запускає свій центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування", - заявив Зеленський.

Український президент наголосив, що державі-ядерному терористу потрібне негайне посилення санкцій.

"Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме принаймні ракетами та авіабомбами по атомним об'єктам", - наголосив Володимир Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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