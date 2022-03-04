"Треба негайно закрити небо": Зеленський заявив, що світові лідери шоковані атакою Росії на Запорізьку АЕС

"Треба негайно закрити небо": Зеленський заявив, що світові лідери шоковані атакою Росії на Запорізьку АЕС

Зеленський вимагає негайно посилити санкції проти РФ.

Росія обстріляла Запорізьку АЕС в ніч проти 4 березня. Атака російських окупантів шокувала світових лідерів.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у новому відеозверненні 4 березня.

"Усю ніч я був на зв'язку з партнерами з лідерами інших держав, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) запускає свій центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування", - заявив Зеленський.

Український президент наголосив, що державі-ядерному терористу потрібне негайне посилення санкцій.

"Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме принаймні ракетами та авіабомбами по атомним об'єктам", - наголосив Володимир Зеленський.