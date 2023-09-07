Треба перетворити море в озеро: як росіяни намагаються захистити Кримський міст

Російські окупанти всими силами намагаються захистити Кримський міст від водних дронів, які нещодавно атакували переправу. Для цього вони построїли біля нього загородження та заслони від прикордонних кораблів.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, міст, довжиною в 19 кілометрів, окупантам повність захистити буде важко. Для цього потрібно море перетворити на озеро.

“Міст цей досить великий – довжина 19 км. Крім того, перекрити повністю підходи до мосту вони не можуть, тому що тоді вони мають перетворити море на озеро. Відповідно, їм це самим не вигідно, бо як вони тоді продовжуватимуть логістичне сполучення з іншими окупованими портами - Бердянськом та Маріуполем”, - наголосив Дмитро Плетенчук.

За його словами, окупанти використовують ці порти для своїх інтересів. Зокрема, для логістичних цілей - забезпечення свого угрупування, та для продовження грабунку тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Донеччини.

Наразі окупанти вивозять через порти залишки вкраденого збіжжя та метал. Водночас на зруйнованій ділянці Кримського мосту росіяни встановили новий проліт.

"Там ремонтні роботи тривають. Чи вдалося їм відновлено рух по обох частинах автомобільному мосту, поки невідомо", - сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що Росія незаконно продає за кордон українське зерно, викрадене на окупованих територіях.

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