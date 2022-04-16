"Треба підписувати папір та затискати економіку": Зеленський розповів, як готуватися до ядерного удару з Росії

"Треба підписувати папір та затискати економіку": Зеленський розповів, як готуватися до ядерного удару з Росії

РФ може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна, наголосив голова держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може застосувати ядерну або іншу неконвенційну зброю, наприклад, хімічну. Тож світу треба серйозно до цього готуватися, а не чекати просто, коли відбудеться удар.

Про це голова держави розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки – їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти", – сказав Зеленський.

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Він також повідомив, що на сьогодні держава працює із західними партнерами над отриманням засобів захисту від хімічної зброї, проте їх треба отримати вже зараз або якомога швидше.

"Та чи інша країна постійно говорить: якщо буде застосування (ядерної або іншої неконвенціональної зброї – ред.), то ми щось введемо. От якщо йтиме Росія, то ми тоді (щось зробимо – ред.). Я вважаю, що це велика провокація", – наголосив президент.

"Не треба чекати від Росії, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. І мова не тільки про антидоти або бомбосховища. З ними (росіянами – ред.) треба говорити, підписувати папір, затискати їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні український президент сказав в інтерв’ю CNN, що всі країни світу повинні бути готові до того, що президент РФ Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

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