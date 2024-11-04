"Треба починати обкопувати Київ": гучна заява ветерана АТО

Мартін Брест вважає, що слід обкопувати не лише Покровськ, а й столицю України.

Українцям слід починати обкопувати Київ та готуватися до "нормальних таких" бойових дій.

Таку думку ветеран АТО, виробник військової техніки Мартін Брест висловив у інтерв’ю "5 каналу".

"Треба починати обкопувати Київ, напевно, а не тільки Покровськ, обкопувати все. Потім, якщо що, закопаємо. Треба починати готуватися до нормальних таких, матьорих бойових дій", – заявив Брест.

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На запитання журналістки, чи уявляє він, "якщо почнуть це робити", ветеран відповів:

"Та пофіг. Ну почнуть і що далі? Повиють люди: "А-а! Боже, вони зібралися здати все до Києва". Ну нехай виють. Не подобається – виїжджайте".

Водночас Брест висловив думку, що коли жителі столиці бачитимуть потужні укріплення, їм буде легше і спокійніше.

До слова, військовий аналітик Bild Юліан Рьопке вважає, що росіяни хочуть захопити Дніпро. Він зауважив, що є побоювання зміщення бойових дій до Дніпропетровщини, тому на адмінкордоні області будують фортифікації та посилюють оборонні позиції.

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