Треба прикривати, як Київ: військовий експерт прокоментував атаки на Одесу

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан наголошує, що для захисту Одеси від російських атак ракетами та дронами необхідний цілий комплекс ППО. Зокрема, берегові ракетні комплекси, аби прикривати берегову лінію хоча б до Румунії.

Таку думку експерт висловив в коментарі "24 каналу".

"Одесу вже давно потрібно прикривати серйозною системою протиповітряної оборони й не сподіватись на зернові угоди. Її потрібно прикривати приблизно так само, як і Київ", - наголосив полковник запасу.

Коментуючи атаку безпілотниками по Одесі вночі проти 3 вересня, коли РФ запустила 25 Shahed, з яких ППО збила 22, Світан каже, що саме на такий результат і могли розраховувати окупанти. Адже вони не шкодують дронів для атак по Україні.

Таким чином окупанти намагаються вирахувати слабкі місця протиповітряної оборони України. Подекуди їм вдається це зробити. Для того, аби такого не відбувалось, українським силам ППО потрібно постійно маневрувати, постійно збільшувати кількість мобільних груп, каже Роман Світан.

"Деякі Shahed спеціально йдуть на забій, щоб кілька - пролетіли. Знаючи певний коефіцієнт, у них завдання, аби пройшло, наприклад, три Shahed. Для цього зверху потрібно ще 22, які точно зіб'ють", - пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, вночі проти 3 вересня РФ здійснила масований удар "Шахедами" по Одещині. Ціллю була припортова інфраструктура. Повітряна тривога лунала понад 3,5 год. Російські військові застосували кілька хвиль ударів, намагаючись обдурити сили ППО України.

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