"Треба припиняти репресивні флешмоби" – Верещук про мобілізаційні методи ТЦК

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала скандальні випадки, коли працівники ТЦК та СП силою змушують цивільних отримати повістку, або ж навіть викрадають людей.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Стосовно мобілізації. Я не є профільним міністром, але зауважу наступне: Треба вже припиняти репресивні флешмоби у виконанні працівників ТЦК: у маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах тощо. Та й ще іноді із застосуванням сили до цивільних. Все це, мʼяко кажучи, не дуже сприяє мобілізації. Якщо нам треба перемогу, то треба мобілізацію. Але без наведення порядку з військовим обліком та його цифровізації, мобілізацію може бути зірвано, зі всіма випливаючими сумними наслідками", - зазначила вона.

Верещук також додала, що не всі можуть воювати на передовій. Але, кожен може знайти своє місце в Силах оборони.

"Головне, щоб люди відчували справедливість і гідність. Коли правила одні для всіх і коли держава поводиться з повагою, мобілізація працюватиме. Це безсумнівно", - резюмувала міністерка.

Нагадаємо, нардеп Єгор Чернєв наголосив, що "силовий" метод працівників ТЦК та СП лише заважає різним мобілізаційним заходам та дискредитує саму суть мобілізації.

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